Новую пожарно-спасательную часть открыли в Сосновском районе

Мероприятие посетили глава региона и замминистра МЧС России.

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Открытие пожарно-спасательного подразделения состоялось сегодня, 19 декабря, в Сосновском районе. Мероприятие посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель министра МЧС России Илья Денисов.

Огнеборцам вручили сертификаты на современную спецтехнику. Специалисты продемонстрировали возможности аэромобильной группировки и подвижного пункта управления.

Глава региона заявил, что положительно оценивает пожарную безопасность Челябинской области.

«В этом смысле мы регион успешный, много сил и средств положено для обеспечения безопасности пожарной и спасательной безопасности. Задача простая: в любой момент времени быть готовыми решить любую задачу. Запуск такого объекта — это прекрасный пример того, как мы вместе работаем. Такой противопожарный пост один из самых крупных у нас в регионе, 65 спасателей будут в нем работать, четыре машины. Вместе приняли решение о том, что он будет, вместе рассмотрели проект, определили численный состав, который будет здесь находиться, вместе открываем», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также руководитель области заявил, что планируется развивать инфраструктуру поселка Западный, потому что все больше людей переезжают в Сосновский район. Здесь необходимы школы и детские сады.