/ Владимир Бурматов ответит на самые актуальные вопросы о капитальном ремонте

Депутат Госдумы станет участником пресс-конференции.

Вопрос капитального ремонта всегда остро стоит для жителей многоквартирных домов. Многие из них сталкиваются из-за него с множеством проблем и конфликтных ситуаций. Для тех, кто не знает, где получить ответы на насущные вопросы, связанные с капитальным ремонтом, сегодня, 27 ноября, в прямом эфире ответят эксперты.

Почему переносятся сроки? По какой причине сметная документация не всегда соответствует действительности? Что делать, если работы по капремонту приняли несуществующие жильцы? В каких домах по вине подрядчиков капремонта отопительный сезон так и не начинался? Куда обращаться за помощью и куда жаловаться? На эти и другие вопросы ответят: депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов, руководитель Центра «ЖКХ-контроль» Анатолий Вершинин и председатель комитета Законодательного собрания Челябинской Области по строительной политике Олег Голиков. — рассказали организаторы мероприятия.

Прямую трансляцию пресс-конференции смотрите на сайте 1obl.tv. Начало мероприятия — в 12:00. Свои вопросы спикерам можно задать в комментариях на сайте и в социальных сетях «Первого областного».