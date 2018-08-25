/ Южноуральцы стали ходить в театры на 6% чаще

Продажа билетов принесла на четверть больше денег.

Представители театров Челябинска собрались на пресс-конференции, организованной медиахолдингом ОТВ. В ходе нее руководители рассказали о грядущих премьерах и финансовых показателях. Оказалось, что походы на спектакли оказались востребованы среди южноуральцев. Такому виду досуга отдаются жители города на 6% чаще в текущем году.

Посещаемость театров в 2018 увеличилась на 6% к такому же периоду прошлого года и на 24,5%, это четверть, стал больше доход культурных учреждений. Хотя билетную политику держат прежнюю. Этого удалось добиться благодаря премьерным показам, которые, как правило, идут дороже. По цифрам мы видим, что люди пошли в театр. — рассказал в ходе пресс-конференции на ОТВ министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Театральный сезон в Челябинске откроется осенью сразу в нескольких культурных учреждениях. Камерный театр готовит сразу несколько новых спектаклей в этом сезоне. Первым зрителям будет показан экзистенциальный мюзикл «Поколение П», в феврале 2019 года — «Венечка» по текстам Венедикта Ерофеева, а в мае — «Инь и Янь» по Борису Акунину. Специальную программу подготовили в филармонии. Премьерный показ по мотивам Анны Карениной планируют представить в театре оперы и балета.