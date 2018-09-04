/ Стать героем детектива приглашает Молодежный театр

Для посетителей организована мистическая прогулка.

Марафон экскурсий пройдёт в Молодёжном театре Челябинска в день города. С 17:00 и до 21:00 каждые полчаса зрителей будет ожидать новая мистическая прогулка за кулисами. Посетителей ждут истории из театра, основанные на реальных фактах. Сама экскурсия будет проходить в формате детектива.

Вместе с экскурсоводами зрители узнают, что случилось с легендарной Верой Комиссаржевской во время её гастролей в Челябинске, какие тайны скрывают подземелья Молодёжного театра, чем закончилась история любви молодого архитектора, которая случилась в этих стенах столетие назад. А также выяснят, почему одно из мест в зрительном зале Молодёжного всегда пустует. — говорится в заявлении организаторов.

Мероприятие пройдёт в день города, 8 сентября. Кроме того, всем желающим предлагается присоединиться к акции «День зрителя в День города», в рамках которой можно приобрести билеты на любые спектакли из репертуара Молодёжного театра с 50-процентной скидкой.