Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.74 -0.3 78.64 -0.86
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Стать героем детектива приглашает Молодежный театр

Стать героем детектива приглашает Молодежный театр

Для посетителей организована мистическая прогулка.
сегодня в 13:45
  |  Общество

Марафон экскурсий пройдёт в Молодёжном театре Челябинска в день города. С 17:00 и до 21:00 каждые полчаса зрителей будет ожидать новая мистическая прогулка за кулисами. Посетителей ждут истории из театра, основанные на реальных фактах. Сама экскурсия будет проходить в формате детектива.

Вместе с экскурсоводами зрители узнают, что случилось с легендарной Верой Комиссаржевской во время её гастролей в Челябинске, какие тайны скрывают подземелья Молодёжного театра, чем закончилась история любви молодого архитектора, которая случилась в этих стенах столетие назад. А также выяснят, почему одно из мест в зрительном зале Молодёжного всегда пустует. — говорится в заявлении организаторов.

Мероприятие пройдёт в день города, 8 сентября. Кроме того, всем желающим предлагается присоединиться к акции «День зрителя в День города», в рамках которой можно приобрести билеты на любые спектакли из репертуара Молодёжного театра с 50-процентной скидкой.

Общество
Фасады театров и музеев отремонтируют в Челябинске к 2020 году
29.08.2018
Фасады театров и музеев отремонтируют в Челябинске к 2020 году
Общество
Театралы из Коркино стали единственным российским коллективом на фестивале в Италии
27.08.2018
Театралы из Коркино стали единственным российским коллективом на фестивале в Италии
Общество
Южноуральцы стали ходить в театры на 6% чаще
25.08.2018
Южноуральцы стали ходить в театры на 6% чаще
Общество
Челябинские театры представляют историю Анны Карениной в ответ на мировой запрос
24.08.2018
Челябинские театры представляют историю Анны Карениной в ответ на мировой запрос
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Валерий Сюткин начал испытание чудо-изобретения на Южном Урале
  
сегодня в 16:40
Валерий Сюткин начал испытание чудо-изобретения на Южном Урале
Общество
Челябинская мэрия отказала в проведении шествия в День города
сегодня в 16:28
Челябинская мэрия отказала в проведении шествия в День города
Политика
Челябинская область готовится к выборам в единый день голосования
сегодня в 16:23
Челябинская область готовится к выборам в единый день голосования
Хоккей
Смотрите на 1obl.tv противостояние челябинского «Трактора» и братиславского «Слована»
сегодня в 15:04
Смотрите на 1obl.tv противостояние челябинского «Трактора» и братиславского «Слована»
Культура
«Голубые береты» представили новый репертуар в Челябинске
сегодня в 14:46
«Голубые береты» представили новый репертуар в Челябинске
Общество
Южноуральские аграрии жалуются на засилье банков
сегодня в 13:59
Южноуральские аграрии жалуются на засилье банков
Общество
Стать героем детектива приглашает Молодежный театр
сегодня в 13:45
Стать героем детектива приглашает Молодежный театр
Происшествия
Непотушенная сигарета унесла жизни двоих южноуральцев
сегодня в 13:04
Непотушенная сигарета унесла жизни двоих южноуральцев
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6