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/ Зрители уникального спектакля режиссера Олега Хапова станут актерами с чемоданом

Зрители уникального спектакля режиссера Олега Хапова станут актерами с чемоданом

«Дебаркадер-2018» приглашает в иммерсивный театр.
сегодня в 13:10
  |  Культура

Режиссер спектакля «Я на границе тебя. Ты на границе меня» Олег Хапов рассказал о спектакле во время пресс-конференции, которая состоялась в прямом эфире сайта «Первый областной». Премьера постановки состоится на площадке фестиваля «Дебаркадер-2018», стартующего в Челябинске. Режиссер рассказал, что спектакль основан на истории из пьесы «Малахитовая шкатулка» Егора Черлака.

Действо на сцене будет проходить без участия актеров.

Это будет история общения мужа и жены. Муж ушел на фронт, жена осталась с дочкой. Что происходит, когда любимый человек находится на огромном и непреодолимом расстоянии? Как это складывается внутри нас, какие пространства открываются, и как вселенная другого человека исчезает из нас, потому что муж гибнет? Это история про жизнь и ее ценность. — рассказал режиссер Олег Хапов сайту «Первый областной».

Сам спектакль станет попыткой воспроизвести иммерсивный театр. Зрители постановки будут находиться внутри действия. Например, перед началом спектакля им дадут возможность воссоздать образ самого близкого человека, нарисовав его на бумаге с помощью простого карандаша. Затем участникам вручат чемодан,

с которым они будут путешествовать по спектаклю.

Это попытка воспроизвести иммерсивный театр, когда зритель находится внутри действия. Попытка позволить зрителю испытать не только внешне, но и внутренне эту историю. Поэтому вначале мы будем взаимодействовать со зрителем. Это путешествие не столько по истории спектакля, сколько по своим ощущениям. Попытка поразмышлять, высказаться о том, что в войне много страшного. — рассказал Олег Хапов.

Премьера спектакля пройдет в рамках фестиваля «Дебаркадер-2018». Фестиваль современного искусства стартует 17 сентября по 12 октября на территории Государственного исторического музея. Помимо спектакля «Я на границе тебя. Ты на границе меня» зрителей ждет перфоманс «Маниакальное шествие с танцами, чтением и бросанием костей в публику» Льва Гутовского, премьера спектакля «Человек из Подольска», выставка «Tolerance Poster Show» и другие мероприятия.

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