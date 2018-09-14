/ Мюзикл по роману Виктора Пелевина готовит к премьере Камерный театр

Экзистенциальный текст адаптировали к музыкальной постановке.

Камерный театр готовится к премьере постановки по культовому роману Виктора Пелевина. Накануне состоялась открытая репетиция, гости которой получили возможность заглянуть за кулисы. «Поколение П» неоднократно интерпретировалось на киноэкране и театральной сцене. Теперь пришла очередь челябинцев. Постмодернистское произведение требует от сценографа, режиссера и актеров соответствующего подхода.

Визуально это будет очень интересно. Вопрос, дойдет ли до зрителей сама мысль спектакля. Главный посыл в том, что ты должен отвергнуть все, остаться голым и бедным художником с душой. — делится актер Дмитрий Олейников.

Камерный театр готовит к премьере собственную интерпретацию известного текста. Здесь поставили экзистенциальный мюзикл по роману. Такого жанра требует настроение автора.

Роман абсолютно не устарел. У Пелевина такие предсказания, которые сейчас сбываются. Вообще сам текст очень ироничный и циничный. В нем присутствует злая ирония про нас и наше общество, про то, как мы живём. Поэтому вот экзистенциальный мюзикл. Мы нашли такую форму, так скажем, немножко злую, немножко ироничную. — рассказала сайту «Первый областной» режиссер-постановщик Лариса Александрова.

Напомним, ранее сайт «Первый областной» рассказывал о премьерах в челябинских театрах. Зрители в феврале 2019 года увидят постановку «Венечка» по текстам Венедикта Ерофеева, а в мае — «Инь и Янь» по Борису Акунину.