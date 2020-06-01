Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Вступают в силу законы и поправки к ним.

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В России с наступлением лета в силу вступают законы и поправки к действующим законам. Например, начнут выплачивать дополнительные пособия на детей, которые ввели в связи с пандемией. В каждом регионе индивидуально откроется туристический сезон, но со строгими ограничениями. В банках отменят повышенную комиссию.

С 1 июня родители смогут получить выплаты на детей. На единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей могут рассчитывать семьи с детьми от 3 до 16 лет. При условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года. Чтобы оформить меру поддержки, необходимо обратиться в МФЦ или ПФР или подать заявление через сайт госуслуг. Сделать это можно до октября 2020 года. Требуется пакет документов: свидетельство о рождении ребенка, ИНН и паспортные данные одного из родителей. Кроме того, малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет могут получать ежемесячно пособие в размере половины прожиточного минимума.

С началом летнего сезона постепенно начнется вывод туристической отрасли из карантина. В Краснодарском крае, Крыму и других регионах страны откроются санатории с медицинской лицензией. В некоторых городах возобновят работу отели и гостевые дома. На пляжах можно будет загорать и купаться, соблюдая социальную дистанцию. Также до 1 июня организации, которые занимаются детским отдыхом, должны зарегистрироваться. Лагеря будут работать с усиленными мерами дезинфекции, но без масочного режима.

С 14 июня в России отменят банковский роуминг. Это комиссия при переводе средств между счетами одного банка в разных регионах страны. Ее отмена положительно скажется на развитии безналичного платежа, перемещение денег станет более свободным.

Добавим, что с 1 июня вступят в силу поправки, которые запретят судебным приставам использовать деньги социальных пособий при взыскании долгов. При этом служба получит доступ ко всем счетам должников и выпискам по движению средств.