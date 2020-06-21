Попалась в «мышеловку»: 10 упаковок сыра пыталась пронести челябинка через кассы в одном из гипермаркетов

Сотрудники магазина задержали злоумышленницу.

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В Челябинске местная жительница попыталась вынести из гипермаркета продукты, не заплатив за них. Интересно, что девушка взяла только сыр, причём не один кусочек, а сразу 10 упаковок. Кражу вовремя заметили сотрудники магазина.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу в одном из торговых центров, расположенных на улице Братьев Кашириных. 26-летняя девушка положила в сумку 10 упаковок сыра известной марки и, не желая платить за товар, попыталась выйти незамеченной. Но ничего не вышло: сотрудники магазина заметили кражу и сразу же нажали на тревожную кнопку, а также задержали девушку до прибытия силовиков.

«На пульт централизованной охраны Управления Росгвардии по Челябинской области поступил сигнал „тревога“ с охраняемого объекта. К оперативно прибывшей группе задержания обратился сотрудник безопасности магазина и разъяснил ситуацию. Подозреваемая была задержана. Ей оказалась 26-летняя ранее судимая, в том числе за имущественные преступления, челябинка. На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая похищенный товар»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Подозреваемую в краже передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.