/ Дед Мороз и его коллеги других национальностей поздравили челябинцев

Каждый из дедушек носит свой костюм, у каждого — свои обычаи.

Новый год с 4 разными зимними волшебниками! Русский Дед Мороз, чувашский Хель Мучи, казахский Аяз Ата и немецкий Вайнахтсман поздравили сегодня южноуральцев в Доме дружбы народов.

С Новым годом! — Жана жыл кутты болсын! — Сенесю яжэбе саламладыр! — Айнен гутен гудж инсноэ йар! — встретили морозные волшебники всех интернациональным поздравлением, на 4 языках.

Каждый из дедушек носит свой костюм, у каждого — свои обычаи. Это самая интересная часть утренника — понять, как празднуют Новый год не в России.

Самое главное, что утренник нес задачу объединения народов, проживающих на Южном Урале. Чтобы дети знали свои традиции, свои обряды. И знали свою культуру великой России, конечно. — отметила директор дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус.

Чувашский дедушка рассказал, что он пришел без Снегурочки, вместо нее с ним появляется снежный парень Юркачи. Да и костюм зимнего волшебника Чувашии отличается от костюмов остальных Морозов.

Костюм у меня национальный, он называется шубар. Почти шуба, но шубар. Он тонкий, потому что мне жарко. А национальные узоры согревают и оберегают меня от лютых Уральских морозов. — рассказал председатель правления челябинской областной общественной организации «Чувашский культурный центр» Сергей Герасимов.

Когда все поздравления и рассказы о традициях закончились, гости и волшебники встали в один общий хоровод вокруг елочки. А после детишки отправились играть в национальные игры, петь, танцевать и получать подарки.