Виталий Кравцов вернулся в челябинский «Трактор»

В составе «чёрно-белых» форвард проведёт весь сезон.

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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов присоединится в этом сезоне к челябинскому хоккейному клубу «Трактор». Хоккеиста арендовали на один год. Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в пресс-службе «чёрно-белых».

«Трактор» уже заключил с 21-летним форвардом двусторонний контракт. Как отмечает спортивный директор клуба Роман Беляев, вернуться к «чёрно-белым» было желанием самого Кравцова.

«Хорошо, что Виталий присоединится к команде до начала чемпионата — он успеет влиться в коллектив, адаптироваться. Это не должно занять для него много времени, поскольку со многими хоккеистами он знаком, понимает требования тренерского штаба. Виталий Кравцов обладает большим талантом, но сегодня этого недостаточно, прошлый сезон он едва ли может занести себе в актив. Ему важно сделать правильные выводы, пересмотреть своё отношение к работе, добавить профессионализма и трудолюбия. Сейчас всё зависит только от него»,— говорит Роман Беляев.

Также он добавил, что следующий сезон может стать определяющим в карьере Кравцова.

Напомним, форвард уже играл в составе «Трактора» в сезонах 2016/2017 и 2019/2020.