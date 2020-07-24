Ближайшие выходные южноуральцы проведут под дождливым грозовым небом

Гидрометцентр не прогнозирует улучшения погоды.

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С конца прошлой недели, после очень долгой засухи, не было практически ни дня, чтобы в Челябинской области не шел дождь. Не уйдут дожди и в предстоящие выходные.

Сегодня, 24 июля, в регионе ожидаются небольшие дожди, а в отдельных районах области грозы. Восточный с переходом на северо-западный, 6-11 метров в секунду, а местами порывы до 15-17 метров. Температура воздуха будет держаться на отметке +21, +26 градусов тепла.

В Челябинске же сегодня будет облачно, но также ожидается небольшой дождь. Ветер будет северный 6-11 метров в секунду, ожидаются отдельные порывы до 14 метров. Воздух прогреется до +23, +25 градусов по Цельсию.

В ночь на субботу, 25 июля, в области будет довольно прохладно — +10, +15 градусов тепла, а в горах до +7 градусов. Зато погода будет преимущественно без осадков. Днем же местами могут быть кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северо-западный 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 13 метров. Температура воздуха будет на отметке +21, +26 градусов тепла.

В Челябинске в субботу вообще не ожидается осадков. Ночью температура будет держаться на отметке +12, +14 градусов, днем — +23, +25 градусов тепла. Ветер будет северный, северо-западный 5-10 метров в секунду.

А вот в воскресение, 26 июля, погода в Челябинской области немного подпортится. Ночью в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Температура воздуха будет держаться на отметке +9, +14 градусов тепла. Днем также будут дожди с грозами, но воздух прогреется до +20, +25 градусов. Ветер будет северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду, при грозах могут быть порывы до 13 метров.

В Челябинске же в ночь на воскресение будет без осадков, температура воздуха составит +12, +14 градусов тепла. Днем возможен кратковременный дождь, а воздух прогреется до +22, +24 градусов по Цельсию. Ветер будет северный, северо-восточный, 5-10 метров в секунду.