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/ ЧКПЗ получит 100 миллионов на развитие производства деталей для инновационных вагонов

ЧКПЗ получит 100 миллионов на развитие производства деталей для инновационных вагонов

Проект позволит снизить зависимость от импорта.
сегодня в 12:40
  |  Общество

Челябинский кузнечно-прессовый завод получил поддержку от Фонда развития промышленности Челябинской области, созданного 2 года назад по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Займ на 100 миллионов рублей позволит запустить производство комплектующих для буксовых подшипников, используемых в железнодорожных вагонах нового поколения. До этого комплектующие преимущественно поставлялись из-за рубежа.

Это первый региональный займ, который поддержан на максимальную для регионального Фонда сумму. Реализация таких проектов с привлечением региональных институтов развития, с одной стороны, обеспечивает стабильный поток налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и создание высокопроизводительных рабочих мест на территории области, а с другой — позволяет крупным предприятиям региона реализовывать свои инвестиционные проекты максимально эффективно и в кратчайшие сроки. — рассказал сайту «Первый областной» директор Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.

Новое направление позволит создать 21 рабочее место на ЧКПЗ. Рабочих обеспечат модернизированными рабочими местами с токарными вертикальными станками и роботизированным комплексом.

Отметим, что поддержка региональных проектов по импортозамещению проводится по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Для координации процесса был создан первый среди субъектов РФ Фонд развития промышленности региона.

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