Помочь предпринимателям открыть больше летних веранд призвала Наталья Котова

Глава Челябинска попросила предоставить им максимально комфортные условия.

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С прошлой недели в Челябинской области, по распоряжению губернатора Алексея Текслера, для посетителей открылись летние кафе и веранды. Располагаться в них можно, конечно, лишь с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

При этом, многие предприниматели до сих пор не могут работать. Некоторые попросту не имеют возможности поставить летние веранды для жителей Челябинска из-за расположения кафе.

Поэтому глава Челябинска Наталья Котова призвала своих подчиненных максимально помочь предпринимателям.

«Этот вопрос надо проработать, чтобы от Курчатова до Володарского были созданы максимально комфортные условия для работодателей по открытию летних кафе. Чтобы люди, гуляя, могли остановиться в летнике поговорить и выпить чашку кофе», — заявила Наталья Котова.

Заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков отметил, что при этом важно соблюдать все предписания Роспотребнадзора.

«Важно иметь в виду, что мы будем пресекать массовые скопления людей, которые так или иначе могут быть в зонах летних веранд. Особенно это касается центра города», — поделился Олег Извеков.

Отмечается, что работа летников будет постоянно контролироваться. В этом случае администрация Челябинска будет работать совместно с полицией, чтобы не допустить больших скоплений людей в одном месте.