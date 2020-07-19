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Завтра, 20 июля, в мэрии Челябинска состоится очередное аппаратное совещание с главой города Натальей Котовой.
В ходе совещания чиновники и главы районов отчитаются о работе за прошедшую неделю, а также о том, какие процессы еще выполняются на данный момент. Наталья Котова выслушает все доклады и даст поручения на грядущую неделю.
На сайте 1obl.tvсостоится прямая трансляция аппаратного совещания прямиком из городской администрации. Начнется она 20 июля в 10 утра по местному времени.