Очередное аппаратное совещание состоится в понедельник в мэрии Челябинска

Чиновники отчитаются перед Натальей Котовой о проделанной работе.

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Завтра, 20 июля, в мэрии Челябинска состоится очередное аппаратное совещание с главой города Натальей Котовой.

В ходе совещания чиновники и главы районов отчитаются о работе за прошедшую неделю, а также о том, какие процессы еще выполняются на данный момент. Наталья Котова выслушает все доклады и даст поручения на грядущую неделю.

На сайте 1obl.tvсостоится прямая трансляция аппаратного совещания прямиком из городской администрации. Начнется она 20 июля в 10 утра по местному времени.