Наталья Котова недовольна ходом ремонтных работ в центре города

Тормозят процесс подрядчики, отвечающие за укладку плитки.

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Мэр Челябинска Наталья Котова осталась недовольна ходом работ по благоустройству в центре города. Речь идет об укладке плитки в районе тротуаров. Этот вопрос глава города подняла сегодня, 13 июля, на аппаратном совещании.

«Вижу большой объем работ, которые проводятся. Но не сдаются тротуары там, где уже осуществлен ремонт. То есть я говорю о тех четырех подрядчиках, которые зашли на центральные части города по укладке плитки. Пусть частями сдают улицы», — обратилась Наталья Котова к своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову.

Мэр Челябинска спросила, почему работы выполняются частями, а не в полном объеме.

«Получается, весь центр — в работе. А когда будут сдаваться объемы? Я имею в виду и сдачу объемов для оплаты подрядчикам, потом что это процент выполнения по программам», — отметила глава города.

Наталья Котова попросила Максима Куляшова провести работу с подрядчиками. При необходимости мэр города готова вмешаться в решение этой проблемы.

Теперь заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту должен будет составить график работ подрядчиков. По этому графику каждую неделю полностью должна быть сдана одна улица, хотя бы участками. Сейчас в работе находятся 12 улиц. Мэр Челябинска ждет график к концу недели.