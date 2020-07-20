Наталья Котова раскритиковала подчинённых за грязь и мусор на Доватора

Мэр Челябинска попросила коллег координировать усилия по очистке города.

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Мэр Челябинска Наталья Котова отчитала чиновников за мусор на городских улицах. На этот раз под критику градоначальницы попал комитет дорожного хозяйства и администрация Советского района, а поводом для разбирательства стала плохая уборка на улице Доватора.



По словам Натальи Котовой, она лично видела, что некоторые участки как на самой улице, так и в межквартальных проездах были плохо очищены от мусора. При этом грязь была зафиксирована не утром выходного дня, а уже ближе к обеду. Мэр Челябинска предположила, что мусор мог остаться с пятницы, после того, как жители города возвращались по домам с вечеринок.

«Понятно, что это полномочия комитета дорожного хозяйства, но если заехать вовнутрь, я говорю про межквартальные проезды, то там можно наблюдать аналогичную картину: после буйной пятничной вечеринки, сидели похоже молодые люди и так всё побросали. Просьба обращать внимание, чтобы и от администрации районов тоже выходили, держали связь с комитетом дорожного хозяйства»,— раскритиковала подчинённых Наталья Котова.

Градоначальница отметила, что понимает — одновременно проверить весь район на мусор невозможно. Однако его уборкой должны заниматься рабочие «ручники», которые проходят и собирают отходы вручную. Наталья Котова попросила администрации районов и комитет дорожного хозяйства координировать усилия, чтобы на челябинских улицах уменьшилось количество грязи.