/ 70% южноуральцев станут пользователями электронных госуслуг в 2018 году

Челябинская область сохраняет высокие темпы развития современного документооборота.

Челябинская область входит в топ-10 регионов России, активно использующих портал госуслуг. Южный Урал занимает 10 место в стране по количеству оказанных федеральных услуг и 6 место по количеству региональных и муниципальных. Для пользователей доступно 570 центров во всех муниципалитетах. Благодаря этому удалось обеспечить переход на электронный документооборот, к 2018 году 70% южноуральцев станут пользователями госуслуг.

Проект «электронное правительство» отражает все современные тренды и ставит перед нами задачи, которые мы будем отслеживать на протяжении времени. Организация работы электронных услуг — один из важнейших показателей эффективности органов государственной власти и местного самоуправления в целом и существенный фактор улучшения инвестиционного климата. Это удобно для пользователей, когда можно обратиться в органы власти, практически не выходя из дома, посредством сети Интернет. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что в настоящее время на едином портале государственных и муниципальных услуг представлена актуальная информация обо всех федеральных, региональных и муниципальных услугах. Всего в электронный вид переведены 111 федеральных, 69 региональных и 65 муниципальных услуг.