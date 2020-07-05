Польза и вред брачного договора: мнение эксперта

Составлять документ следует не всем брачующимся.

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В последнее время спрос на брачные договоры заметно вырос. Причём заключают их не только те, кто вступает в брак во второй раз и более, но и те, кто женится впервые. Но всем ли стоит заключать брачный договор? Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов объяснил, кому нужен брачный договор, а кому заключать его не следует.

Так, по его словам, брачный договор не следует заключать молодожёнам, которые вступают в брак в начале своей взрослой жизни и не имеют какой-то недвижимости, бизнеса или другого значимого имущества.

«В этот период, когда еще нечего делить, брачный договор ставит под сомнение доверие супругов друг к другу»,— цитирует эксперта издание «Прайм».

А вот если у молодых есть состоятельные родственники, или на свадьбу дарят серьёзный подарок, или кто-то из супругов наследует имущество, тогда будущим супругам лучше сразу составить брачный договор, в котором будут определены их права и обязанности.

Полезен будет брачный договор и тем успешным супругам, которые уже много лет состоят в браке и наиболее адекватны к потребностям своего партнёра. В этом случае брачный договор будет некой страховкой от несчастных случаев и только укрепит отношения.

«Если все же брак распался, и есть имущество, подлежащее разделу, то, как правило, при наличии брачного договора удается избежать длительных судебных процессов и других дорогостоящих процедур. С моральной и психологической точки зрения удается сберечь нервы, соблюсти достоинство, а порой и сохранить если не семейные, то человеческие отношения»,— добавляет Анатолий Миронов.

Таким образом, по его словам, разумно составленный брачный договор будет весьма полезен для обоих супругов.