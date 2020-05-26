Два пробных контракта и предварительная договорённость: в «Металлурге» объявили о подписании новых игроков

К «сталеварам» присоединяться три нападающих.

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Три новых игрока пополнили состав «Металлурга». «Сталевары» объявили о заключении пробных контрактов с нападающими Павлом Махановским и Иваном Фищенко, а с ещё одним игроком атаки Евгением Алановым достигнуто соглашение о заключении пробного контракта, информирует пресс-служба магнитогорцев.



Павел Махановский и Иван Фищенко провели прошлый сезон в одной команде — в клубе ВХЛ «Югра». Первый сыграл за ханты-мансийцев 62 игры, забил 14 голов и сделал 12 передач при 67 минутах штрафа. В активе Ивана Фищенко так же 62 матча, 24 очка и 14 штрафных минут. Евгений Аланов в свою очередь прошлый игровой год провёл в Германии, в команде «Нюрнберг Айс Тайгерс». За 48 матчей форвард набрал 21 очко и 10 штрафных минут.

Отметим, что всем троим нет и 30. Павлу Махановскому — 26 лет, а Ивану Фищенко и Михаилу Аланову по 24 года. Говоря о новых игроках главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв отметил, что все они ранее имели шанс показать себя в КХЛ, но не воспользовались им. Однако сейчас они вновь могут показать себя на высоком уровне.

«Они подросли, в чём-то изменили отношение к работе, теперь показывают неплохую игру, имеют хорошие габариты и умеют ими пользоваться — мы их долго просматривали и решили, что надо дать им шанс. Не последнюю роль здесь сыграл и потолок зарплат, ведь у игроков будут умеренные контракты, соотносящиеся с теми позициями, на которые мы их планируем. Дальше всё будет зависеть только от них. Говорили с ними о том, чтобы они пришли к нам в самой лучшей форме, и чтобы зацепиться в „Металлурге“, им надо будет „съедать“ кого-то из состава»,— сказал Илья Воробьёв.

Отметим, что согласно данным с официального сайта «Металлурга», сейчас в активе команды числится 8 нападающих. При этом до сих пор неясно останутся ли в Магнитогорске лидеры атак Сергей Мозякин и Деннис Расмуссен. Новые соглашения с ними пока не подписаны.