Сергей Мозякин не договорился с «Металлургом» о контракте и покидает клуб

Об этом сообщил его спортивный агент.

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Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска заявлял, что капитан команды Сергей Мозякин, которому через несколько дней исполнится 39 лет, продлит контракт и будет выступать за «сталеваров» и дальше.

Только его агент Сергей Паремузов рассказал большому количеству спортивных изданий, что Сергей Мозякин уходит из «Металлурга» в связи с недоговорённостью по сумме нового контракта. В виду жёсткого потолка зарплат, которые вводит КХЛ со следующего сезона, все контракты пересматриваются и снижаются. Отметим, что по данным издания «Спорт-Экспресс» Мозякин являлся самым высокооплачиваемым игроком в Лиге. Его примерная сумма контракта составляла 180 миллионов рублей.

Хоккейный эксперт, корреспондент «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко отмечает, что этим поступком Мозякин «плюнул» в клуб, который дал ему очень многое за 9 лет.

«Ничего в этом удивительного. Он не смог договориться с руководством по новому контракту. Стороны скрывают цифры, вокруг которых разгорелся спор. Сейчас у магнитогорцев наступает тяжёлый период - клуб начинает перестройку. А нападающий просто предал их в этот момент. Всё, что вы хотели знать о Мозякине — в этом поступке», — рассказал Алексей Шевченко.

К слову, Сергей Мозякин родился в Ярославле, там же он закончил хоккейную школу и играл за молодёжную команду «Торпедо».

Всего в КХЛ форвард провёл 793 матча. И в них он набрал 897 очков. Мозякин является олимпийским чемпионом (2018), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), а также двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Также в его активе «серебро» Кубка Гагарина (2011, 2017) и чемпионата мира (2010, 2015). Помимо этого, две «бронзы» чемпионата мира (2016, 2017).

Отметим, что ХК «Металлург» на данный момент никак не комментирует уход Сергея Мозякина из клуба. И где продолжит карьеру возрастной игрок — не ясно.