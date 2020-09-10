Полуфинал турнира «Уральская битва заводов» прошел в Челябинской области

Команда Группы ЧТПЗ стала победителем в полуфинале.

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В Челябинской области состоялся полуфинал «Уральской битвы заводов». Еще в июле прошли отборочные туры, в которых приняли участие 165 сотрудников с 30 разных предприятий из УрФО и Пермского края. Команды показали мастерство, сражаясь в игре World of Tanks.

Соревноваться в полуфинале собрались команды семи предприятий. Уверенную победу в полуфинале одержала команда «Соединительные отводы трубопроводов» (Группа ЧТПЗ).

«Кроме нее в финал вышли команды "Газпромнефть Цифровые Решения" (Екатеринбург), ПАО "Курганмашзавод" (Курганская область), ООО "Запсибтрансгаз" управляющая компания АО "СибурТюменьГаз" (ХМАО), ПАО НПО Искра (Пермский край)», — сообщили сайту «Первый областной» организаторы киберспортивного турнира.

Финал турнира «Уральская битва заводов» пройдет 20 сентября 2020 года. Посмотреть трансляцию можно будет на канале комментатора турнира Артёма «IIomudop_MSK» Кузнецова.