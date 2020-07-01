Детские пособия в 10 тысяч рублей начали выплачивать россиянам с 1 июля

Деньги получат родители на каждого ребенка до 16 лет.

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Единовременную выплату в десять тысяч рублей смогут получить граждане России с 1 июля. На деньги могут рассчитывать семьи, где есть дети до 16 лет. Если родители получали такое же пособие в июне, его переведут автоматически без подачи заявления.

«Новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда. Таким образом, осуществление новой единовременной выплаты осуществляется в соответствии с ранее принятым подходом. Министерством труда и социальной защиты никаких решений по изменению действующего алгоритма в целях ускорения выплат не принималось», — разъяснили в Минтруде России.

Напомним, о новых выплатах президент России Владимир Путин заявил во время обращения к россиянам 23 июня. На портале Госуслуг семьи с детьми до трех лет могут подать заявление на ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей. На эту сумму могут рассчитывать родители, имеющие право на маткапитал. На каждого ребенка назначается отдельная выплата. Если в семье работы лишились оба родителя, они продолжат получать по три тысячи рублей на ребенка, а также повышенное пособие по безработице.