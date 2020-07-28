Более 20 000 жителей Челябинской области получили пособие на детей от 3 до 7 лет

Всего было подано свыше 104 000 заявлений.

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С начала лета пособие на ребёнка от 3 до 7 лет получил 20 781 житель Челябинской области. На финансирование было направлено более 926 миллионов рублей. Всего в управление социальной защиты поступило свыше 104 тысяч заявлении о начислении пособия.



На данный момент предоставленные жителями региона документы проходят проверку, сообщили «Первому областному» в пресс-службе регионального правительства. При этом представители областной администрации отметили, что все выплаты будут предоставлены в полном объёме.

«С учетом большого количества запросов соцработникам требуется больше времени для подготовки ответов гражданам. Все поступившие заявления обрабатываются вручную специалистами. Для подтверждения права по каждому обращению направляется до 20 электронных межведомственных запросов, в том числе в налоговую инспекцию, в МВД, в службу занятости, в ЗАГС. В любом случае все выплаты, полагающиеся заявителям, будут предоставлены в полном объеме в ближайшее время»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Получение ежемесячной выплаты зависит от нескольких условий. Это среднедушевой доход, который не должен превышать величины прожиточного минимума, за 2 квартал 2019 года в 10 336 рублей. Также, если семья состоит в браке, глава семейства должен быть занятым, самозанятым, иметь статус безработного или получателя пенсии. Матерям, которые ухаживают за ребенком до 14 лет, ежемесячная выплата назначается независимо от занятости.

«Ежемесячный размер пособия на детей в 2020 году составляет 5 330,50 рубля. При обращении с заявлением в течение 2020 года назначение ежемесячной выплаты будет осуществляться с 1 января 2020 года, но не ранее достижения ребенком возраста трех лет. Даже если заявление будет подано 31 декабря 2020 года — ежемесячная выплата будет назначена на детей, которым исполнилось три года до января 2020 года, с 1 января 2020 года. Если ребенку исполнится три года в период с января по декабрь, то семья получит выплату за время с момента достижения ребенком трехлетнего возраста в текущем году до назначения выплаты», — добавили представители областного правительства.

Отметим, что при обращении в 2021 году ежемесячная выплата будет назначаться со дня рождения ребенка, если от этого срока не прошло шесть месяцев. Если этот срок пропущен то выплату осуществят лишь со дня подачи заявления.