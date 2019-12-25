«Нацпроекты — это для людей»: 23 миллиарда направят на их реализацию в 2020 году

Алексей Текслер подвел краткие итоги и рассказал о планах работы в приоритетных направлениях.

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Алексей Текслер в ходе Прямой линии рассказал для чего и для кого на территории области реализуются национальные проекты на территории области. В этом году на это направление в регионе были направлены 18,5 миллиардов рублей, более 11 миллиардов из которых — средства федерального бюджета. В следующем году эта сумма будет увеличена на 30%.

«И это уже будет не 18,5 миллиардов рублей, а 23 миллиарда. Планируем ввести в следующем году 13 детских садов на всей территории Челябинской области, построить только 4 школы по нацпроектам. В целом планируем построить 5 школ, это если учитывать весь объём средств, включая региональные программы. Достроим и ещё шестую школу в Усть-Катаве, которая является печально известной»,

— рассказал Алексей Текслер.

В рамках реализации национального проекта в этом году были построены 170 километров дорог, всего в регионе отремонтировали 400 километров. В следующем году объемы планируют удвоить.

«В этом году мы сделаем 24 ФАПа: из них половина сделана за счёт нацпроектов, половина — за счёт региональные средства. В следующем году такое же количество ФАПов будет построено. Мы почти в 80-ти детских поликлиниках и больницах обновим оборудование по линии нацпроектов. 17 мобильных ФАПов появятся в регионе, появится скорые помощи, их тоже будет 17», — отметил губернатор.

На территории Челябинской области реализуется 12 национальных проектов, по каждому из которых поставлены конкретные задачи. Жители Челябинской области уже успели почувствовать положительные результаты их действия.