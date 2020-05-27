Алексей Текслер предложил президенту поддержать моногорода в период пандемии

В регионе таких территорий 16, а всего по России более 300.

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Алексей Текслер в ходе совещания по труду и занятости при президенте РФ выступил с инициативой поддержки моногородов в период пандемии. Губернатор Челябинской области отметил, что бесперебойная работа градообразующих предприятий в этих территориях неотъемлемо связана с социальным благополучием граждан, проживающих в них.

«Мы предлагаем распространить меры поддержки на такие градообразующие предприятия аналогично принятым в отношении системообразующих предприятий российской экономики в частности в части доступа к антикризисным банковским продуктам», — предложил президенту Алексей Текслер.

Отметил глава региона и важность территорий опережающего социально-экономического развития, работающих в этих моногородах. Льготы, распространяющиеся на ТОСЭРы являются большим подспорьем для бизнеса. Тем более, в такое нелегкое время.

«Мы видим, что в связи со сложившейся ситуацией инвесторы осторожно подходят к принятию решений, а время, когда в ТОСЭРах можно получить опережающие преференции, в том числе льготы по страховым взносам, — это первые три года. Для многих территорий опережающего развития этот срок истек в этом году или скоро истекает. Предлагаем продлить этот период еще на 1 — 3 года. Это решение позволит запустить второй раунд привлечения инвесторов в ТОСЭРы моногородов», — высказал инициативу губернатор.

На территории Челябинской области насчитывается 16 моногородов. Всего же по России их 321. Бесперебойная работа градообразующих предприятий в них даст гарантию благосостояния и самих муниципалитетов, и прилегающих к ним территорий.