Движение транспорта ограничат на границе Казахстана и Челябинской области

Мера связана с ремонтом дороги.

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Пункт пропуска «Бугристое», находящийся в Троицке и разделяющий Россию и Казахстан ввёл ограничения для грузовых машин. Водителей большегрузов просят проходить границу через другие точки. Данная мера связана с ремонтом дорог и ливнёвок на таможне.



Работы начнутся 10 августа и продолжатся по 28 число. В этот период возможны затруднения в пересечении границы, сообщили «Первому областному» в пресс-службе пограничного управления ФСБ региона.

«С учетом ремонтных работ Пограничное управление напоминает о том, что водители грузового транспорта, задействованные в международных грузовых перевозках, а также граждане, пересекающие границу на автомобильном транспорте, могут использовать для пересечения границы пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район), работающие в штатном режиме. В целях исключения возможных неудобств, связанных с поездкой, необходимо заранее планировать маршрут движения с целью сокращения времени следования в пути», — отметили в пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области.

В управлении попросили с пониманием отнестись к проводимым работам. Также пограничники подчеркнули, что меры направлены на обеспечение безопасности и выявление преступников и находящихся в розыске людей.