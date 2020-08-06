Оружие, угнанные авто и «запрещенка»: пограничники пресекли 62 нарушения

Межведомственную операцию провели на границе с Казахстаном.

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Челябинская область плотно граничит с Республикой Казахстан. И, конечно, ее ежедневно пересекают сотни и даже тысячи людей.

Поэтому бойцы челябинского ОМОН приняли участие в межведомственной специальной пограничной операции «Шекара-2020». Она являлась совместной с ГУ МВД России по Челябинской области под руководством Пограничного управления регионального ФСБ.

К примеру, в пункте пропуска «Бугристое» в Троицком районе был выявлены 11 легковых автомобилей с признаками нахождения в угоне. Также в сборном грузе почтовых отправлений были выявлены БАДы иностранного производства, в составе которых есть запрещенное сильнодействующее средство «сибутрамин».

В результате данной спецоперации помимо всего были задержаны 62 нарушителя административного законодательства. А двое из них вовсе находились в федеральном и региональном розыске.

Также был задержан гражданин, в багажнике автомобиля которого был обнаружен и изъят обрез гладкоствольного ружья.

«Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Росгвардии было установлено, что мужчина не является владельцем оружия, а обрез находится в незаконном обороте. В настоящий момент по данному факту следственными органами МВД региона решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Всего же было проведено более 40 рейдов на границе с Казахстаном. Главной их целью является контроль за соблюдением пограничного, миграционного и природоохранного законодательства.