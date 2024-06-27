Полпред в УрФО стал наставником финалиста проекта «Время героев»

Владимир Якушев встретился с участником программы

Полномочный представитель президента в УрФО и врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев стал наставником финалиста проекта «Время героев» подполковника Александра Загайнова. Встреча сторон прошла в Центральном исполкоме партии, сообщает телеграм-канал Urfo_info.

«Инициатива президента дать участникам спецоперации возможности строить карьеру в органах власти своевременна и справедлива. Вы прошли серьезный отбор и стали одним из 83 лидеров конкурса. Для меня большая ответственность и честь быть вашим наставником», — сказал Владимир Якушев.

В партийном предварительном голосовании в стране победили 95 бойцов СВО. Они будут участвовать в сентябрьских выборах в регионах от «Единой России».

Александр Зайганов пройдет стажировку в Екатеринбурге, где его познакомят с работой органов власти всех уровней.