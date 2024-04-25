В Челябинске будут тестировать бойцов для программы «Время героев»

Отбор участников завершится в конце 2024 года

В Челябинске будут тестировать военнослужащих для программы «Время героев». Соответствующий пункт откроется 15 мая на базе РАНХиГС. Проект поможет участникам спецоперации научиться современным методам управления и командной работе. Бойцы рассказали, почему они хотели бы попробовать себя на госслужбе.

Первые бойцы уже прошли онлайн-тестирование, где решали задания на определение управленческого потенциала.

«Когда я лежал в госпитале, то услышал, что президент объявил о старте образовательной программы для участников и ветеранов СВО. Я посоветовался с супругой и решил попробовать себя. В будущем я хотел бы работать над развитием авиастроительной отрасли, чтобы мы создавали свои новые прекрасные самолеты», — рассказал участник СВО Александр.

Другой участник программы признался, что давно хотел поступить в РАНХиГС, но, когда началась специальная военная операция, мужчина решил, что будет защищать Родину.

«Сейчас я получил уникальный шанс реализовать свою мечту. Для меня программа „Время героев“ — отличная возможность проявить себя не только в качестве военного, но и принести пользу в качестве государственного служащего. Я смогу передавать свой опыт будущему поколению», — отметил Владислав.

Подробную информацию о программе и этапах отбора можно узнать на сайте.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. С ее помощью будут готовить руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.