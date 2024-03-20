Уральских воинов ждут в программе подготовки руководителей «Время героев»

Регистрация продлится до 8 апреля

Полпред в УрФО Владимир Якушев призвал участников специальной военной операции регистрироваться в новой кадровой программе «Время героев». Впервые о ней объявил глава государства Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных компаниях.

«Кадровая программа „Время героев“ — уникальная возможность для участников спецоперации применить свои лидерские качества на благо Родины и получить навыки для работы на гражданских специальностях. Среди уральских воинов есть немало людей, которые достойны занимать высокие посты на государственной и муниципальной службе, а также реализовать себя в бизнесе», — отметил Владимир Якушев.

Заявки на участие в программе подали уже свыше 34 тысяч человек, 22% из них — это возрастная группа от 35 до 40 лет.

Регистрация на программу «Время героев» идет до 8 апреля. В числе обязательных требований: участие в боевых действиях в рамках СВО, гражданство России, высшее образование, опыт управления.