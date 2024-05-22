Уральские военнослужащие прошли в первый поток программы «Время героев»

Обучение стартует 27 мая

Восемь участников специальной военной операции из Уральского федерального округа прошли в первый поток программы «Время героев». Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева.



«Очень радостно, что среди 83 участников есть уральские военнослужащие, которые проявили себя на передовой. Шесть человек учились на территории регионов УрФО, еще двое родились у нас в округе. Уверен, что эти ребята после обучения придут в систему государственного управления, будут продолжать работать на благо Отечества», — сказал Владимир Якушев.

Первый поток программы стартует 27 мая.

«Время героев» реализуется по поручению президента Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». Цель проекта — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

На программу поступило 44 тысячи заявок. Во время отбора учитывались личные заслуги кандидатов, мужество, проявленный героизм, управленческий опыт и потенциал.

Участники также могут пройти программу в онлайн-формате.