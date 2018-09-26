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/ Подшипники Южно-Уральского промышленного кластера заменят зарубежную продукцию

Подшипники Южно-Уральского промышленного кластера заменят зарубежную продукцию

Проект поддержан федеральным Минпромторгом.
сегодня в 13:44
  |  Общество

Минпромторг РФ включил в реестр совместных проектов Южно-Уральский промышленный кластер. Решение приняла конкурсная комиссия ведомства, а приказ подписал ВРИО министра федерального ведомства Сергей Цыб. Промышленный кластер занимается производством деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин.

Я недавно посетил промышленную площадку кластера. Самое главное — это новые рабочие места, где смогут трудоустроиться жители Еманжелинска и близлежащих районов. Это яркий пример импортозамещающего производства, их продукция сегодня востребована на рынке. Проект, поддержанный Минпромторгом России, позволит снизить издержки за счет замены российскими подшипниками аналогичной продукции из Европы и Китая. — сообщил губернатор Борис Дубровский.

Южно-Уральский промышленный кластер в этом году стал членом Ассоциации кластеров и технопарков России. Проект «Освоение импортозамещающего высокотехнологичного производства подшипников скольжения» включили в план перспективного развития ООО ПК «Ходовые системы». Кроме того, ООО «Каток» организует у челябинского кластера закупку 27 240 подшипников скольжения. Результат будет реализован на рынках промышленных тракторов и запасных частей к тракторной технике. Общий объем инвестиция в проект 206,936 миллионов рублей.

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