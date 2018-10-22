/ Аудит ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» прошел положительно

Ценовая и технологическая стороны проекта полностью обоснованы.

Технологический и ценовой аудит ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» оценили положительно. Заключение выдала одна из крупнейших консалтинговых компаний «ПрайсвотерхаусКуперс». Аудит шел три месяца, за это время удалось оперативно устранить часть замечаний, еще несколько спорных моментов будут проработаны при разработке проектной документации.

Положительное заключение ТЦА — это позитивный сигнал и для федеральных органов власти, и для инвесторов. Третьей стороной дана оценка разработанной в ХП «УСМ» технической и сметной документации. Мы видим в этом подтверждение того, что проект, инициированный губернатором нашей области Борисом Дубровским, движется в правильном направлении. — прокомментировал вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.

Напомним, что Челябинская область включилась в проект высокоскоростного пути «Москва — Пекин» с проектом ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Длина магистрали составит почти 220 километров. На ней построят четыре промежуточные станции: аэропорт Челябинск, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово. Поезда будут ходить со скоростью 250 километров в час. И время в пути между двумя мегаполисами составит всего 1 час 10 минут. Это даст толчок развитию бизнеса двух городов. Участвовать в строительстве собираются уральские и федеральные компании, например, ММК, Челябинский трубопрокатный завод, Русская медная компания, РВМ-капитал.