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/ Компания из Челябинска получила займ экспертного совета Фонда развития промышленности

Компания из Челябинска получила займ экспертного совета Фонда развития промышленности

Предприятие планирует открыть производство дентальных имплантов.
сегодня в 16:10
  |  Общество

Челябинская компания получила заем от экспертного совета Фонда развития промышленности. Средства в размере 59 миллионов рублей предприятие получило по программе «Комплектующие изделия».

Предприятие планирует освоить выпуск дентальных и ортодонтических компонентов для последующего изготовления имплантов. Ранее компания занималась дистрибуцией аналогичной продукции. Теперь, используя знание рынка, предприятие планирует открыть собственное производство. Основным сырьем для этой продукции является медицинский титан, который предприятие планирует закупать у другого заемщика ФРП — «Корпорации ВСМПО АВИСМА». — об этом говорится на сайте Фонда развития промышленности.

Отметим, что экспертный совет Фонда одобрил еще 4 проекта: из Тверской и Омской областей, а также из Республики Башкортостан. Общая сумма займов для пяти проектов составляет более 383 миллионов рублей.

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