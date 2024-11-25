Половой путь заражения ВИЧ преобладает в Челябинской области

В этом году его доля приходится на 84% всех свежих случаев

В Челябинской области растет охват населения тестированием на ВИЧ, а число новых случаев заражения становится ниже: по сравнению с прошлым годом их стало меньше на 5,4%. О такой тенденции во время пресс-конференции рассказали сегодня специалисты.

Всего в Челябинской области, согласно данным Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, проживает чуть больше 31 тысячи инфицированных ВИЧ людей — это около одного процента всего населения.

«Средний возраст носителей ВИЧ поднялся и составляет 42 года. Около 55% процентов из них — мужчины. Примерно каждый второй инфицированный работает», — рассказал заведующий отделом эпидемиологии Кирилл Батин.

Основной путь передачи инфекции по-прежнему половой. Причем его доля постоянно растет. Если в 2023 году половой путь заражения составлял 79%, то в этом году на его долю приходится 84,2% всех новых случаев.

Опираясь на эту статистику, Центр СПИДа планирует вести пропаганду здорового образа жизни на предприятиях региона. На помощь им придут некоммерческие организации «Источник надежды», «Чекпоинт», «Есть мнение».

Например, с 1 декабря благотворительный фонд «Источник надежды» отправляет по области свой мобильный пункт профилактики. Небольшая машина, которая напоминает карету скорой помощи, поедет в маленькие города и отдаленные деревни проводить анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С.

«В Челябинске сдать анонимный анализ труда не составит, в городе также можно посетить группу поддержки ВИЧ-инфицированных людей. В небольших территориях этого нет, а поведение у людей там более рискованное. Поэтому мы поедем туда, где трудно и сложно», — говорит генеральный директор фонда Алексей Тананин.

Первые выезды запланированы в самые пораженные территории: в Верхний Уфалей (здесь инфекция обнаружена у 2,2% населения), в Еманжелинский (1,6—1,7%) и Коркинский (1,5%) районы. Чтобы жители не боялись проявить активность, им будут раздавать подарки — гигиенические и продуктовые наборы. Кроме того, «Источник надежды» привезет с собой востребованных врачей: эндокринологов и других узких специалистов.

В Челябинске большой профилактический фестиваль пройдет 1 декабря в ТРК «Горки»: здесь можно будет бесплатно и анонимно сделать экспресс-тест на ВИЧ (ответ готовится 15—20 минут), а также принять участие в розыгрыше призов, посмотреть развлекательную программу. Аналогичное мероприятие пройдет в Златоусте — в ТРК «Тарелка».

С начала этого года анализ на ВИЧ сдали более 30% жителей Челябинской области. Кто-то — по собственному желанию, кто-то при подготовке к госпитализации или уже в больнице.

Сдать бесплатный анализ на ВИЧ сегодня можно в своей поликлинике по месту жительства. А бесплатный и анонимный — во время массовых акций и в НКО.