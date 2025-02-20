Половина жителей Челябинской области планируют отметить Масленицу

А еще южноуральцы активно скупают чугунные блинницы и сковороды

Народные гулянья на Масленицу в регионе проведут 1 марта, но к этому событию жители Челябинской области начинают активно готовиться. За последний месяц на 86% выросли продажи чугунных блинниц, на 53% — сковороды для блинов. Также, по данным сервиса «Авито», отметить Великую Масленицу планируют почти половина жителей региона. Вы не поверите, но самые большие любители этого праздника — молодежь в возрасте до 24 лет.

Готовить и есть блины — самая распространенная традиция этого праздника, ее соблюдают 81% жителей Челябинска. Также 42% просят прощения в Прощеное воскресенье, а 30% сжигают чучело Масленицы. Почти треть (29%) посещают ярмарки и гулянья с традиционными развлечениями. Примечательно, что молодежь чаще других в честь праздника отказывается от домашних дел, ходит на тематические концерты и праздничные выступления.

Как печь блины? Более трети жителей Челябинска делают это по семейным рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Каждый четвертый готовит блины «на глаз». И лишь 16% респондентов берут рецепт в интернете.

Аналитики «Авито» также заметили, что жители Челябинска уже активно готовятся к празднованию: так, за последний месяц на платформе на 86% выросли продажи чугунных блинниц. Также жители региона чаще стали покупать сковороды для блинов.

Напомним, что Масленицу в России в этом году отметят с 1 по 2 марта. Главные праздничные гулянья в Челябинске пройдут в парке Гагарина в первый день весны. Также мероприятия пройдут и в других парках и скверах города.