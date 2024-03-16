В парке Гагарина в Челябинске отпраздновали Масленицу

Яркие моменты праздника — в нашем фоторепортаже

Сегодня, 16 марта, в парке имени Гагарина в Челябинске отметили Масленицу — древний славянский праздник. Для посетителей устроили интересные конкурсы и организовали выступления музыкальных и танцевальных коллективов. Все желающие смогли полакомиться блинами и другими угощениями. Фотокорреспондент медиахолдинга «Первый областной» запечатлел самые интересные моменты.

Раньше всех в парке начала работать ярмарка. Уже в 10 часов там можно было приобрести блины, различную выпечку, мясо и многое другое.

В 12 часов развернулась праздничная программа. На сцене выступали различные коллективы. Юные гости праздника могли принять участие в мастер-классах по изготовлению пряников и масленичной куклы.

На другой площадке реконструкторы воссоздали сценки из царской России и языческих традиций предков.

И куда без традиционных старорусских забав — хороводов, кулачных боев, перетягивания каната и прочих. Масленичный столб тоже был, причем выше, чем в предыдущие годы: в этот раз его высота составила 10,5 метра.

Завершилось празднование традиционным сжиганием чучела.