Кафе и фитнес-залы Челябинской области выходят из карантина

О том, как меры безопасности будут работать в заведениях, рассказали сами владельцы.

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В Челябинской области после пандемии начинают работу кафе и рестораны. Всех сотрудников тщательно проверяют на коронавирус и допускают до работы только с отрицательным анализом. В это же время южноуральцы предпочитают бронировать столики заранее из-за большого спроса.



Одна из тех, кто будет встречать гостей после пандемии, — бармен Светлана Белоусова. Сейчас девушка тренируется ходить в маске, так ей придется проводить по 8 часов в день.

«Обязательно встречаем гостей в маске и перчатках. все одноразовое, естественно после каждого гостя они выбрасываются. расстояние как можно больше между гостем и обслуживающим персоналом»,— рассказала «Первому областному» бармен-официант Светлана Белоусова.

Встретится с близкими или друзьями в кафе, ресторане или на летней веранде можно только соблюдая все меры социальной дистанции. Для этого в общепитах раздвигают столы, повсюду стоят антисептики, после посетителей проводится тотальная дезинфекция, а все официанты проходят тест на COVID-19. Однако полностью контролировать посетителей не получится. Как рассказал владелец одного из челябинских заведений Владислав Каримов, если кто-то захочет познакомиться с соседним столиком, заведение никак не сможет помешать посетителю.

«К огромному сожалению, это исключить мы не можем. Здесь на свой страх и риск, они поступают, как считают возможным»,— отметил Владислав Каримов.

Часть заведений решили отказаться от физического меню и перенесли его в онлайн. Чтобы сделать заказ нужно поднести телефон к QR-коду, перейти по ссылке и сказать свои пожелания официанту. Выходят из карантина и фитнес-центры. На спортивных объектах также соблюдают все меры предосторожности. Тренажёры стоят шире, часть из них и вовсе решили заблокировать. Отметим, что после каждого посетителя будет проходить дезинфекция.