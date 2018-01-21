/ Угнанные автомобили свозили в Ленинский район Челябинска

Полицейские задержали двух преступников.

В Кунашакском районе и в Коркино, в ночь на 20-е января, были угнаны иномарка и отечественный автомобиль. Владельцы обратились в полицию. Приметы разыскиваемых машин передали всем патрульным.

В результате своевременного обращения потерпевших в отделы полиции с заявлениями о совершенных преступлениях сотрудниками полиции похищенные транспортные средства были разысканы в течение суток, а подозреваемые в их угоне задержаны. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Оба автомобиля были обнаружены в Ленинском районе Челябинска. В подозрении по их угону задержаны два человека, 1996 и 1991 года рождения. Оба ранее судимы. Один из них взят под подписку о невыезде, мера пресечения для второго сейчас решается.