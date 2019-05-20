/ Я люблю Volkswagen! А Вы?

В «Автоцентре Керг» каждый месяц действуют уникальные предложения на покупку автомобилей.

Автомобиль Volkswagen — это больше, чем просто технологичное транспортное средство, это стиль жизни. Поверьте, автомобиль может рассказать о характере и статусе его владельца в первые минуты знакомства. В «Автоцентре Керг», официальном дилерском центре Volkswagen, это прекрасно знают. Поэтому уже более 20 лет компания помогает своим клиентам не просто выбрать автомобиль, а влюбиться в свой будущий Volkswagen.

Процесс выбора автомобиля сложен и начинается с предварительного знакомства с автомобилями на интернет-сайте «Автоцентра Керг», где можно посмотреть модельный ряд, почитать подробное описание к моделям, узнать о специальных предложениях и посмотреть, какие автомобили есть в наличии. К слову, в дилерском центре Volkswagen в наличии около 150 автомобилей и еще более 400 автомобилей Volkswagen на складе Группы компаний «Автоцентр Керг» (Челябинск, Уфа, Стерлитамак и Курган). Немаловажно, что все автомобили имеют ПТС.

Следующий шаг в выборе автомобиля — личное знакомство. В прямом смысле «примерить» автомобиль на себя: посидеть в салоне и обязательно пройти тест-драйв.. В «Автоцентре Керг» представлена широкая линейка тестовых автомобилей Volkswagen и разработан индивидуальный маршрут тест-драйва (город, трасса и легкое бездорожье).

Именно во время тест-драйва будущий владелец для себя понимает, подходит ли ему этот автомобиль. Если по ходу пробной поездки возникает «ВАУ – эффект» — это гарантия того, что человек влюбился в автомобиль Volkswagen, и каждая поездка будет приносить ему только радость. Не зря более половины наших клиентов возвращаются к нам за вторым и третьим автомобилем, — комментирует Герман Байтингер, руководитель отдела продаж легковых автомобилей «Автоцентра Керг».

В «Автоцентре Керг» каждый месяц действуют уникальные предложения на покупку автомобилей Volkswagen, так, в мае на популярные Volkswagen в России — Polo, Tiguan и Touareg действуют выгодные предложения:





Надежный и проверенный временем седан Volkswagen Polo каждый год модернизируется, получая новые современные технологичные решения. Буквально месяц назад на рынок вышла новая специальная версия Polo Connect, которая имеет в своем арсенале передовую технологию мониторинга состояния автомобиля через приложение Volkswagen Connect на смартфоне.

Только взглянув на смартфон, можно определить местоположение автомобиля или получить полный анализ стиля вождения и расхода топлива, а также Volkswagen Polo напомнит, когда нужно пройти очередное ТО. Новая специальная серия в своем оснащении имеет светодиодные фары, зеркала с электроприводом складывания, камеру заднего вида, электрообогрев лобового стекла, круиз-контроль, медиасистему с цветным 6-дюймовым сенсорным экраном и многое другое. Автомобили Volkswagen Polo Connect уже есть в наличии в «Автоцентре Керг».

В мае Volkswagen радует своих покупателей особенно щедрыми спецпредложениями: выгода на Volkswagen Polo Connect достигает 165 000 рублей1, также седан можно купить в кредит от ООО «Фольксваген Банк Рус» по сниженной ставке от 5.9%2!





Лучшим компактным внедорожником 2019 года по итогам ежегодной премии «Внедорожник года – 2019» (организованной сайтом http://www.vned.ru) стал Volkswagen Tiguan. Покупатели по достоинству оценили стильный дизайн Tiguan, а также инновационное оснащение модели: цифровая приборная панель, система кругового обзора, активный круиз-контроль с удержанием в полосе и полным аварийным торможением, парковочный автопилот и другие полезные функции. На выбор покупателям предлагаются различные варианты бензиновых двигателей: 125 л.с., 150 л.с. 220 л.с. и вновь появившийся в продаже дизельный двухлитровый мотор мощностью 150 л.с. обладающий впечатляющей динамикой и низким расходом топлива — всего 6,1 литра/ 100 км в смешанном цикле.

Для Volkswagen Tiguan помимо стандартных комплектаций доступны целых пять специальных версий внедорожника: City, All Inclusive, Offroad, Sportline, Connect, сочетающих в себе идеально подобранные характеристики, о которых подробно расскажут в «Автоцентре Керг».

До конца этого месяца на Volkswagen Tiguan Connect Plus действует ряд специальных предложений: при покупке в трейд-ин ваша выгода до 250 000 рублей3, а специально разработанная кредитная программа с низкой ставкой от 6,9% годовых4 и страховой полис КАСКО 3%5 помогут осуществиться вашей мечте о новом стильном внедорожнике Volkwagen.





Главной новинкой модельного ряда Volkswagen в прошлом году стал Volkswagen Touareg нового поколения. Премиальный внедорожник претерпел значительную трансформацию, как дизайна экстерьера, так и салона, который стал по-настоящему роскошным. Новый Touareg при смене поколений получил самые передовые технические решения в области безопасности и комфорта водителя и пассажиров. Впервые на автомобиль Volkswagen устанавливается активная электромеханическая система компенсации кренов, светодиодные матричные фары IQ. Light, цифровая приборная панель Innovision Cockpit, проекционный дисплей и камера ночного виденья, но это не весь перечень инновационных систем доступных для нового Volkswagen Touareg. Май стал лучшим временем для покупки Volkswagen Touareg Exclusive, сейчас выгода на премиальный автомобиль составляет до 705 000 рублей6, также Volkswagen предлагает на внедорожник кредитную ставку от 6.9%7 годовых и страховой полис КАСКО 2.9%8.

Сомневаетесь, что в автомобиль можно влюбиться? Просто приезжайте в салон официального дилера Volkswagen «Автоцентр Керг» на ул. Новоэлеваторную 49б, и Volkswagen навсегда пленит ваше сердце!

1. Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Polo в комплектации Connect в период с 01.05.2019 по 31.05.2019 за счет предоставления официальными дилерами Volkswagen выгоды за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.

2. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Polo по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3,6 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 36 мес. – 5,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 40% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит– 8,9%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.05.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

3. Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Tiguan в комплектации Connect Plus в период с 01.05.2019 по 31.05.2019 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены и выгоды за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 1 месяца к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.

4. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Tiguan по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3,6 млн. руб.

Процентная ставка (в % годовых) при сроке 12 мес. – 6,9%, при сроке от 13 до 36 мес. – 8,9%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес - 9,9%, при сроке от 13 до 36 мес. – 11,9%. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроках 13-24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.05.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

5. Предложение по страхованию КАСКО новых автомобилей Volkswagen Tiguan действует в период с 15.03.2019 по 31.05.2019 (включительно). Условия программы: тариф 3%, договор страхования КАСКО, без франшиз, минимальный возраст лиц, допущенных к управлению - не менее 30 лет и стаж вождения - не менее 10 лет, срок страхования 1 год. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость автомобиля.

Страхование КАСКО осуществляют ООО «СК «Согласие» (лицензия Банка России СИ № 1307 от 25.05.2015 ), ООО «Группа Ренессанс Страхование» (Лицензия Банка России СИ № 1284 от 14.10.2015), в соответствии с Правилами страховщика, размещенными на сайтах www.soglasie.ru, www.renins.com . Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке страховой компанией. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

Подробности акции и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-700-75-57 и в салонах официальных дилеров Volkswagen.

6. Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Touareg в комплектации Exclusive (Эксклюзив) с двигателем TDI V6 249 л.с. в период с 01.05.2019 по 31.05.2019 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen специальной цены и преимущества по trade-in (продажа нового автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Размер преимущества зависит от марки и модели автомобиля, сдаваемого в зачет стоимости. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.

7. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового VW Touareg по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке 12 мес – 6,9%, при сроке от 13 до 36 мес. – 10,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 50% (включительно) при предоставлении полного пакета или двух документов и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес - 9,9%, при сроке от 13 до 36 мес. – 13,9%.Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 12 мес. – 55%, при сроках 13-24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.05.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

Предложение по страхованию КАСКО новых автомобилей Volkswagen Touareg действует в период с 01.01.2019 по 30.06.2019 (включительно). Условия программы: тариф 2,9%, договор страхования КАСКО, без франшиз, минимальный возраст лиц, допущенных к управлению - не менее 35 лет и стаж вождения - не менее 10 лет, срок страхования 1 год. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость автомобиля. Страхование КАСКО осуществляют АО «АльфаСтрахование» (лицензия Банка России СИ № 2239 от 13.01.2016), СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России CИ № 0928 от 23.09.2015), ООО «СК «Согласие» (лицензия Банка России СИ № 1307 от 25.05.2015 ), ООО «Группа Ренессанс Страхование» (Лицензия Банка России СИ № 1284 от 14.10.2015), в соответствии с Правилами страховщика, размещенными на сайтах www.alfastrah.ru, www.ingos.ru, www.soglasie.ru, www.renins.com. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке страховой компанией. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).Подробности акции и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8-800-700-75-57 и в салонах официальных дилеров Volkswagen.

