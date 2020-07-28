Полмиллиона рублей задолжал сотрудникам руководитель предприятия в Челябинской области

Следственный комитет проводит проверку.

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В Челябинской области в отношении директора компании, не выплачивающего зарплату, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задолжал семи сотрудникам более полумиллиона рублей. При этом на счетах компании имелось достаточное количество средств, но заработную плату сотрудники не получали два месяца.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 — „Невыплата заработной платы“», — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СК РФ по Челябинской области.

По данному происшествию проводится проверка. Сотрудникам, не получавшим зарплату два месяца, гасят задолженность.