В Челябинской области объявили сбор помощи Белгороду

Город продолжают атаковать

В Челябинской области открыли сбор помощи Белгороду, который находится под обстрелом. Об этом руководитель Народного фронта в регионе Денис Рыжий сообщил в телеграм-канале.



Сегодня, 26 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над городом и Белгородским районом система ПВО сбила 13 воздушных целей на подлете к городу. В поселке Дубовое пострадали два человека. Повреждения зафиксированы в 20 частных домах и хозпостройке.

С 24 на 25 марта в Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали четыре человека. Разрушения выявили в 29 квартирах многоквартирных домов, 11 частных домах и хозсубъекте, повреждены 17 автомобилей. По селу Журавлевка выпустили 22 артиллерийских снаряда. В Борисовском районе в селе Цаповка с БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы. В Шебекинском городском округе в селе Муром с БПЛА сброшено два взрывных устройства, также село попало под обстрел. Один человек пострадал. Под минометный обстрел попало село Середа — зафиксировано 3 прилета, перечислил Гладков данные об атаках за сутки.

Народный фронт призвал объединиться и собрать средства для развертывания гуманитарной миссии для людей Белгородской области, в том числе вынужденных временно покинуть свои дома. Жителям нужны газовые плиты, строительные материалы, дизельные генераторы, пауэрбанки, медикаменты.

Напомним, в День штурманской службы ВВС России на канале ОТВ прошел девятый телемарафон в рамках проекта Народного фронта «Всё для Победы!». Зрители переводили средства на нужды бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции. Благодаря южноуральцам было собрано 550 тысяч рублей.