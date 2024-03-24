Телемарафон «Все для Победы!» проходит на телеканале ОТВ 24 марта

Южноуральцы могут отправить деньги на нужны бойцов СВО

Сегодня, 24 марта, на телеканале ОТВ проходит телемарафон в рамках проекта Народного фронта «Все для Победы!». Поскольку сегодня отмечается День штурманской службы ВВС, контент на канале будет тематический. А еще на протяжении всего дня в эфире будет транслироваться QR-код, с помощью которого неравнодушные южноуральцы смогут отправить деньги на помощь бойцам СВО, передает ИА «Первое областное.

Зрители ОТВ смогут увидеть документальный фильм «Уральская ярость: „Черные ножи“ — освободители Европы», короткометражный фильм «Папа», специальный репортаж про женщин, которые помогают бойцам СВО, и многое другое.

Все желающие смогут отсканировать QR-код, транслирующийся на экране, и перевести любую сумму. На эти деньги для бойцов СВО приобретут необходимое оборудование, технику, одежду, средства личной гигиены и прочее.

Напомним, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом провел уже восемь телемарафонов. Благодаря телезрителям для бойцов собрали 255 тонн гуманитарной помощи, 18 автомобилей и около 22 миллионов рублей.