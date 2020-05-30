Челябинцы возмущены: гипермаркет «Леруа Мерлен» возобновил работу

Но, как выяснилось, никаких правил магазин не нарушает.

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Жители Челябинска пожаловались в социальных сетях на то, что в ТРК «Алмаз» в разгар эпидемии коронавирусной инфекции открылся строительный гипермаркет «Леруа Мерлен». Говорят, магазин работает в обычном режиме, но посетители обязательно должны быть в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

«Значит, другие магазины открывать нельзя, а такой огромный можно. А ничего, что у нас ещё самоизоляция? Столько больных в последнее время выявляют, а такая громадина работает!»— возмущается один из местных жителей.

Редакция сайта «Первый областной» связалась с начальником управления информационной политики администрации Челябинска Владимиром Сафоновым и узнала, имеет ли права работать магазин во время режима повышенной готовности.

«Гипермаркет „Леруа Мерлен“ имеет право работать, так как магазины такого типа входят в список системообразующих предприятий и торгуют товарами из списка „Товары первой необходимости“»,— ответил Владимир Сафонов.

Таким образом, возмущаться жителям Челябинска не стоит. Самое главное — соблюдать все меры предосторожности, и тогда можно спокойно посещать магазин.