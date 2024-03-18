Политтехнолог Алексей Швайгерт: «Алексей Текслер доказал 100% политическую управляемость региона»

Политконсультант оценил явку избирателей в Челябинской области

Политконсультант и политтехнолог Алексей Швайгерт оценил явку избирателей в Челябинской области и проанализировал работу главы региона Алексея Текслера. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что два региона — Челябинская и Свердловская области — показали впечатляющие результаты по численности явки избирателей. На Южном Урале этот показатель составил более 79%. Однако он призвал не сравнивать эти субъекты, «потому что территории всегда находятся в заведомо разных стартовых условиях, имеют разные электоральные традиции».



«Губернатор Алексей Текслер доказал 100% политическую управляемость региона. За первую пятилетку на своем посту ему удалось выстроить грамотную систему работы и в хорошем смысле навязать свой педантичный стиль управления. Значительно отличный от стиля своих предшественников — Дубровского, Юревича и даже Сумина. Текслер с высочайшей вероятностью идет на второй губернаторский срок в этом году, а потому президентская кампания на Южном Урале и ее итоги задают правильный тон, ритм, настрой к выборам губернатора в сентябре. Можно не сомневаться: если карьерная траектория Текслера не претерпит изменений, он выигрывает губернаторские выборы еще до выборов. Избирательная кампания лета — осени 2024 лишь оформит запрограммированную победу Текслера через несколько месяцев»,— написал Алексей Швайгерт.





Фото: телеграм-канал «Политконсультант.ру»



По словам политтехнолога, губернатор получает «полный карт-бланш на демонтаж челябинских контрэлит».

«Известно, что „старая гвардия“ пыталась весь первый срок ставить ему подножки, пытаться вносить сумятицу и разбалансировать управленческую модель губернатора. За счет отличных результатов выборов президента Текслер укрепляет не просто свои политические позиции, он забирает последние рычаги давления на него и его команду. Доминирование Алексея Текслера на Южном Урале с этого момента не обсуждается», — сообщил Алексей Швайгерт.

По его словам, глава региона полностью оправдал кредит доверия президента Владимира Путина. Он также напомнил о знаковой встрече Алексея Текслера с главой государства в феврале этого года. Тогда было принято решение о переносе Челябинского электрометаллургического комбината за пределы города.

«Сам губернатор, его предложения и решения продолжат находиться в особом фокусе внимания главы государства», — отметил эксперт.

Ранее президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко сообщил, что Челябинская область выгодно выглядит на фоне других промышленных регионов. А политконсультант Петр Быстров озвучил, что считает выборы президента на Южном Урале подтверждением статуса опорного края державы.