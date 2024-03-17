Евгений Минченко: Челябинская область «импортоопередилась»

Эксперт в области связей с общественностью, управления и политики оценил ход выборов на Южном Урале

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко — о предпосылках значительных цифр по явке в Челябинской области — специально для информагентства «Первое областное».





«Думаю, что такой существенный результат по явке — это слагаемое нескольких составляющих. С одной стороны, это высокий уровень мобилизации по стране в целом, связанный с внешним давлением. Второе — то, что Челябинская область выгодно выглядит на фоне других промышленных регионов, регионов Урала. На мой взгляд, это связано с тем, что после начала СВО и санкционного давления экономика региона не просто импортозаместилась, а „импортоопередилась“. Под руководством губернатора Алексея Текслера ее удалось очень быстро перезагрузить, найти новые ниши», — пояснил Минченко.

Он отметил важность новых стратегий, которые выдвигает региональное руководство. Причем стратегии к действую не только для области, но и всей страны.

«И Алексей Текслер как глава профильной комиссии по экономике Госсовета дает новые интересные идеи по развитию промышленности, кстати говоря, и по решению миграционной проблемы. В частности, это предложение по активному развитию робототехники на предприятиях, что позволит решать проблему дефицита рабочей силы не за счет завоза иммигрантов, а за счет более активного использования робототехники. Тем более в Челябинской области подобного рода эксперименты, инновации уже вполне в ходу», — отметил он.

Ранее политконсультант Петр Быстров сообщил, что считает выборы президента на Южном Урале подтверждением статуса опорного края державы.