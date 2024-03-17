ЦОН стал востребованным инструментом для граждан Челябинской области

Высокие технологии оценили отечественные и иностранные эксперты

Третий день голосования. В Челябинской области за открытостью, законностью и прозрачностью выборов следит серьезный пул общественных наблюдателей. Главная их задача — контроль за соблюдением законодательства при проведении голосования и подсчета голосов.

Активную работу ведет Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в регионе, в который традиционно входят представители авторитетных общественных организаций, лидеры общественного мнения, электоральные юристы и политологи.

На базе штаба работают ситуационный центр и мобильные группы, которые оперативно выезжают по сигналам и спорным ситуациям на избирательных участках. Продолжает принимать звонки «горячая линия», открытая на базе Общественной палаты Челябинской области. Напомним, южноуральцы могут обращаться по телефону: +7(351)751-42-45.

Большое внимание уделяется и мониторингу социальных сетей, где зачастую размещается много информации, не соответствующей действительности, без фактов и доказательств.

Востребованным инструментом для граждан Челябинской области стал Центр общественного наблюдения. Его посещали не только представители органов государственной власти — в дни голосования возможности ЦОНа оценили, в том числе, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель регионального парламента Олег Гербер, — но и граждане, желающие оценить масштаб проделанной работы, организацию всеобъемлющего мониторинга за ходом голосования, в том числе также многочисленные эксперты из стран СНГ и дальнего зарубежья.

У них была возможность вести наблюдение за происходящим с помощью видеостены или подключиться к конкретному избирательному участку на отдельном рабочем месте.

Член Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в регионе, наблюдатель за дистанционным электронным голосованием Александр Анисимов демонстрировал возможности ДЭГ: обновление статистики каждые шесть минут, контроль времени наибольшей активности избирателей и возможность проверить по цифровому коду статус каждого уникального электронного.

При этом он отметил, что для наблюдения за ДЭГ ему даже не обязательно находиться в ЦОН.

«Имел возможность убедиться в работоспособности системы наблюдения за ДЭГ не только за рабочим столом, но и с мобильного телефона во время выездов на избирательные участки. Интерфейс адаптирован под смартфоны, проследить выдачу каждого бюллетеня и его возвращение в систему так же удобно, как и с компьютера», — рассказал Александр Анисимов.

Член Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в регионе, кандидат политических наук Василий Зорин прокомментировал итоги двух дней голосования.

«Как и прогнозировалось большинством экспертов, выборы проходят при рекордной явке. Уровень активности избирателей — очень высокий. Челябинская область вписывается в этот тренд, более половины муниципалитетов нашего региона опережают среднее значение явки по стране. Можно назвать несколько факторов, обусловливающих такую высокую активность избирателей. Среди них — семейный характер голосования, который становится актуальным и даже модным. Мы видим в социальных сетях и знаем по личному опыту, что многие люди ходили голосовать всей семьей. Это очень важно, так как именно в таком формате к детям приходит понимание того, что такое Родина, какую ответственность за ее судьбу несет каждый гражданин. Самое главное, что это знание дети получают от самых главных людей в своей жизни — от родителей. Уверен, что это станет традицией», — отметил эксперт.

Он добавил, что нарушений в ходе нынешнего голосования крайне мало, и они носят, в основном, технический характер, не влияя на ход голосования и получая оперативную оценку со стороны корпуса общественных наблюдателей.