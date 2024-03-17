Политконсультант Петр Быстров: выборы президента в Челябинской области как подтвеждение статуса опорного края державы

Вице-президент Российской Ассоциации политконсультантов оценил явку южноуральцев

Три дня выборов президента страны позади. Несколько часов назад закрылись избирательные участки, комиссии приступают к подсчету голосов. Но эксперты уже дают оценку предварительным итогам, известным на 18:00. Так, вице-президент Российской Ассоциации политконсультантов Петр Быстров считает, что Южный Урал в очередной раз показал свою мощь и единство. Свою оценку хода голосования в Челябинской области он озвучил информационному агентству «Первое областное».





«Прошедшее трехдневное голосование на выборах президента стало триумфом избирательной системы России. Выборы проходили и на территории других стран, где избиратели были очень активны, яркий пример тому — километровые очереди на УИК в Астане, в Казахстане», — начал он.

Петр пояснил, что на зарубежных и российских избирательных участках работали тысячи наблюдателей, в том числе иностранных. Они на себе прочувствовали российское гостеприимство и радушие — выборы пришлись на Масленицу и сопровождались народными гуляниями.

«Это настроение не смогли испортить даже попытки порчи бюллетеней на избирательных участках. Хотя они и носили явно организованный характер, они были единичны и не принесли серьезных последствий, которые могли бы повлиять на ход и результаты выборов», — отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что многие регионы побили собственные рекорды по явке на президентских выборах, и в целом по стране показатели достигли исторического максимума.

«Для Челябинской области полученный результат — это, безусловно, рекордная явка. Если в 2018 году в Челябинской области явка на президентских выборах составляла 66,41%, то в 2024 году — уже более 74%.

По-другому в этом регионе и не могло быть. Во-первых, сработал общероссийский естественный мотиватор. Жители региона видели в этих выборах не просто главное событие года, а вообще всей нынешней эпохи, связанной с СВО и экономической перестройкой. Во-вторых, опорный край державы продемонстрировал непоколебимость к внешнему давлению. Промышленность региона моментально адаптировалась к новым вызовам, сохранились рабочие места и зарплаты. В области предприятия увеличили объемы производства, запустили новые проекты. Это не просто импортозамещение, но и импортоопережение»,

— подчеркнул политконсультант.

Он также рассуждал, что еще совсем недавно часто можно было услышать рассуждения о том, что у России нет объединяющей идеи, что граждане страны аполитичны и разобщены.

«Прошедшие выборы президента теперь заставили говорить по-другому даже скептиков. Сегодня наша страна продемонстрировала свою силу и единство через миллионы голосов, подтверждающих доверие национальному лидеру», — резюмировал Быстров.