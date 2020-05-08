Как въехать и выехать из Челябинска разъяснили в министерстве общественной безопасности

В ведомстве сообщили, что работают в этом направлении совместно с МВД и ГИБДД.

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В министерстве общественной безопасности Челябинской области разъяснили, как работает проверка на дорогах и на въездах в Челябинск. Также в ведомстве ответили на вопрос, будут ли по аналогии со столицей региона вводиться ограничения на въезд в остальных населённых пунктах.



В пресс-службе министерства подчеркнули, что основной акцент на данный момент сделан на проверку автомобильного транспорта, так как именно он обеспечивает основной поток людей. Основная задача — временно минимизировать контакты и необоснованную миграцию внутри региона. Из неё исходят полицейские, которые в первую очередь ведут разъяснительную работу. В ведомстве подчеркнули, что работают в этом вопросе совместно с МВД и ГИБДД. Также был разъяснен и вопрос проверки на дорогах в условиях пандемии. Сейчас она ведется во всех муниципалитетах области, что в министерстве общественной безопасности считают оправданным решением.

«Режим повышенной готовности, который сейчас действует в регионе, вводит ряд ограничительных мер. Тем не менее, не все граждане у нас находятся на самоизоляции, на территории области в прежнем режиме работают 660 тысяч человек, это порядка 38 % экономически активного населения региона. Для перемещения работающих граждан нужно подтверждение — справка с работы. Нормальное, вполне приемлемое требование, абсолютно не затратное для работника. Такой же принцип распространяется на другие выезды на личном автотранспорте: в магазин, аптеку, поликлинику. Другие поездки должны быть ограничены. Въезд без необходимости в Челябинск и Магнитогорск должен быть ограничен, поскольку это города с высокой концентрацией населения, риски распространения инфекции здесь выше, поэтому и ограничения жестче»,— сообщили в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области.

Помимо этого в ведомстве подчеркнули, что знают о ситуациях, когда люди работают и живут в городе без прописки. Решить данную проблему, если она возникла на практике, должна справка с места работы.

«Это характерно для любой агломерации, где пригородные территории интегрированы в общий рынок труда. Мы учитывали эту особенность. С самого начала действия ограничительных мер были предусмотрены справки с места работы. Поэтому при проверке нужно предъявить справку от работодателя сотрудникам полиции»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, что ограничительные меры действуют в регионе из-за пандемии коронавируса. Сейчас режим самоизоляции действует до 11 мая. После этого возможны 3 сценария развития событий: постепенное снятие ограничений, их продление или ужесточение.