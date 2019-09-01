Мужчина из Чесмы хотел расплатиться зерном за ремонт машины

Так злоумышленник решил отвлечь работника автосервиса.

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Один из жителей поселка Чесма предложил зерно за ремонт двигателя машины. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Согласно информации ведомства, к работнику автосервиса обратился мужчина, который попросил отремонтировать двигатель его автомобиля. Представившись фермером, злоумышленник предложил в качестве оплаты тонну зерна пшеницы. Однако после ремонта, мужчина уехал и так и не вернулся с оплатой. Тогда сотрудник автосервиса обратился к правоохранителям.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области.

Сейчас в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.